Pozornost poutal nejen průhlednou košilí: Milan Peroutka je o berlích a musí na operaci

„Asi jsem měl radost, že diváci celou děkovačku tleskali vestoje, tak jsem si poté poskočil a bylo to. Hned jsem věděl, že je zle. Z divadla už jsem odcházel o berlích, naštěstí je měli v rekvizitárně z jiné hry,“ řekl Super.cz Peroutka.

V Divadle Broadway Milan nyní zkouší další roli v komedii Já, diktátor, v příštím týdnu se měl navíc zúčastnit konkurzu na jednu z hlavních rolí do muzikálu Troja. Nyní si ale bude muset naordinovat klid.

„Mám nařízený od lékařů klidový režim, nosím ortézu a chodím o berlích. Mám plný diář, ale tohle přece musí každý pochopit. Věřím, že rekonvalescence bude rychlá,“ uvedl.

Milan absolvoval několik vyšetření včetně magnetické rezonance a netrpělivě čekal na verdikt lékařů. „Čeká mě operace menisku, která by měla proběhnout v příštím týdnu. Naštěstí to nejsou přetrhané vazy, to by bylo na delší dobu. Pak budou následovat rehabilitace a doufám, že na svůj pražský narozeninový koncert 24. 3. na Scéně Občanské plovárny už budu aspoň relativně v kondici,“ dodal závěrem. ■