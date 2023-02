Leo DiCaprio se prý naštval kvůli spekulacím o svých románcích. Pak byl během týdne viděn rovnou se dvěma různými ženami

Leonardo DiCaprio a dvě dámy, o kterých se mluví v posledních dnech. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mnohem víc než jeho práce u filmu nebo úsilí v boji proti změně klimatu je v poslední době vidět to, s kým byl zrovna herec ve společnosti. Naposledy byl delším vztahu s Camilou Morrone, ten ale (možná náhodou) skončil v době, kdy Camila oslavila své pětadvacáté narozeniny. Od té doby je Leo často vídán s jinou společnicí po boku. Spojovány s ním v poslední době byly třeba dcera známého herce Victoria Lamas nebo modelka Eden Polani, které bylo teprve devatenáct let.

Údajné zdroje z hercova okolí teď zahraničním médiím prozradily, že herci nejsou informace o jeho soukromém životě příjemné, nejsou ani pravdivé a on rozhodně není tím, kdo prohání dívky do pětadvaceti let, a to navíc jen na krátké románky. Leonardo DiCaprio se prý snaží najít si vážnější vztah a hledá něco skutečného.

Těmto slovům se ale těžko věří ve chvíli, kdy se herec dál objevuje po boku různých krásek. Sobotní a nedělní večer strávil vedle moderátorky Love Islandu Mayi Jamy, a to nejdříve na večírku před předáváním cen BAFTA a poté na afterparty. Z klubů, kde se akce konaly, prý odcházeli jen pár minut po sobě. Tehdy to možná mohlo vypadat, že Leo svá slova myslí vážně. Maye je totiž už osmadvacet let.

Teď ovšem paparazzi fotografové přistihli herce po boku jiné, dosud neznámé krásky, se kterou odcházel z přehlídky jedné luxusní značky. Oba měli odejít zadním vchodem, nasednout společně do auta a pak vyrazit ještě do nočního klubu. Vidina delšího vztahu po boku jedné ženy tak zatím u Leonarda DiCapria nezískává jasnějších obrysů. ■