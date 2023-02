Známe ji jako zoufalou Žofku z Ulice. A takhle to Kateřině Ujfaluši, dceři slavného fotbalisty, sekne v bikinách

Kateřinu Ujfaluši diváci vídají v seriálu Ulice. Foto: TV Nova, soukromý archiv K. Ujfaluši

Kromě toho, že nosí příjmení svého otce Tomáše (44), bývalého fotbalového reprezentanta, si cestu na výsluní vyšlapává sama. Odmala moc ráda zpívala, účinkovala v různých muzikálech, původně totiž toužila stát se zpěvačkou.

Dva a půl roku ji vídáme v Ulici. V roli Žofky teď zakouší, jaké to je, když si -náctiletí začnou ubližovat. Pořeže se kvůli tlaku děsné matky, která nesnáší manžela, s nímž se chce rozvést. Málokdo by poznal v zoufalé, zakřiknuté dívce, věčně zahalené do mikiny, štíhlou, atraktivní kočku v bikinách, kterou vidíte v naší fotogalerii.

Kateřina (17), studentka 3. ročníku mezinárodního gymnázia, si právě užívá jarní prázdniny a má za sebou pár dní prožitých s tatínkem na chalupě v Jeseníkách. „Moc sněhu tam nebylo. Občas i pršelo, takže spíš pohodička. Chodili jsme na procházky,“ řekla Super.cz.

Roli Žofky si pochvaluje. Dostává v posledních dílech velký prostor a může se předvést v dramatických nepříjemných situacích. „Před Ulicí jsem neměla takové herecké zkušenosti, takže mě to hodně baví. I když mi teď zoufalá šestnáctiletá gymnazistka docela dává zabrat, odstřihnout se od toho nepříjemného, co prožívá, mi jde.“

V momentě, kdy se chystá na natáčení psychicky náročné scény, se před nástupem na plac snaží být sama, soustředit se. „Kolikrát i zavřu oči a snažím se představit si, jak se musí cítit. Chci se do toho dostat a scénu co nejlépe zahrát, aby to vypadalo přirozeně a důvěryhodně.“

Zajímalo nás, jestli se s problémem sebepoškozování setkala u vrstevníků? „Já ne, ale bavila jsem se o tom s rodiči a svými blízkými. Skoro každý řekl, že někoho takového zná, nebo má kamaráda, kde se v rodině tohle dělo. To mě hodně překvapilo. Sebepoškozování se lehce utají, protože to ten člověk nedává najevo ani chováním,“ myslí si.

Má se seriálovou postavou něco společného? „Žofka je hodně přátelská, společenská, je ráda mezi lidmi, což já taky. Proto ji velmi zasáhne, že máma nedovolí scházet se s kamarádkami. Zpočátku patřila v partě k vůdčím typům. To jsem také, ať už v různých hrách, nebo v prosazování nějakých svých nápadů, myšlenek,“ svěřila se Kateřina Ujfaluši Super.cz. ■