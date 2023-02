Moderátor Argent zhubnul 82 kilo: Po odstranění kůže už si v ložnici s osmnáctiletou přítelkyní konečně věří

James Argent v roce 2019 a dnes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Moderátor pořadu Good Morning Britain a bývalý aktér reality série The Only Way Is Essex se v minulosti potýkal nejen s přejídáním, které vedlo k tomu, že se dostal až na váhu 171 kilogramů, ale rovněž měl potíže s alkoholem a drogami. V roce 2014 jej kvůli drogám dokonce z uvedené série vyhodili. Po absolvování odvykací kůry do pořadu zase nastoupil. Nakonec byl její součástí osm let, ale působil i v řadě jiných pořadů a divadelních představení.

Loni to dal James dohromady s mladinkou italskou herečkou Stellou Turian, která je o sedmnáct let mladší, než on. Roky prý bojoval se ztrátou sebevědomí kvůli své nadváze a po shození přebytečných kil se situace o moc nezlepšila, jelikož mu zůstala viset kůže především v oblasti břicha. Pořád kvůli tomu například nosil koupací šortky ve velikosti XXXL, měl je vytažené až nad pupík a utažené šňůrkou, aby kůži zamaskoval.

Po plastice břicha ale říká, že se poprvé po letech těší na léto a v ložnici se konečně cítí sebevědomě. Jeho milostný život s osmnáctiletou partnerkou se prý zlepšil, jelikož si konečně zase věří.

„Vždycky se najdou určité partie, které si přejete zlepšit, nebo se vám nelíbí. Co se týče těla, jsem zase sebevědomý. Nechápejte mě špatně, stále se chci zlepšovat a chodit do posilovny a cvičit ještě víc a než bude léto, budu už naprosto sebejistý,“ říká James. ■