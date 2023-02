Jen tanga a přelepky na premiéru? Korejská hvězda Medvěda na koksu si nahotou uřízla ostudu. Je mi za ni trapně, shodují se ženy

Kahyun Kim na premiéře Medvěda na koksu Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka Kahyun Kim, která aktuálně promuje společně s ostatními kolegy film Medvěd na koksu, během úterní premiéry v Los Angeles neponechala nic náhodě a vedle slavnějších hereček Keri Russell a Elizabeth Banks zřejmě chtěla vyniknout. To se jí bezpochyby podařilo, ovšem možná ne tak, jak si představovala. Na její adresu se totiž kvůli nevhodně zvoleným ‚šatům‘ na slavnostní promítání valí pořádná vlna kritiky.

Třiatřicetiletá korejská herečka na červeném koberci dala módnímu hitu průsvitných modelů nový rozměr, když pózovala prakticky pouze v kusu síťoviny, tangách a přelepkách přes bradavky, které si nechala udělat symbolicky ve tvaru medvěda. Vedle ostatních během pózování působila trochu jako zjevení a od lidí na internetu to teď pěkně schytává.

„Vypadá odporně. Je mi smutno, že si všechny děti budou myslet, že je tohle akceptovatelné,“ nebere si servítky jeden z komentujících. „Je smutné, co lidé udělají pro pozornost. Zjevně nemá žádné přátele ani rodinu, kteří by se o ni zajímali. Kdyby měla, řekli by jí, že tohle oblečení není vůbec dobrý nápad. Ach jo,“ zní další názor pod článkem na Daily Mailu.

„Jak ji v tom její máma mohla nechat odejít z domu?“ ptá se jiný a další se přidávají: „Proč to udělala? Tolik se za ni stydím,“ nebo „Přílišná sebedůvěra bez zjevného opodstatnění působí hloupě.“

Medvěd na koksu je hororová komedie, jejíž režie se ujala Elizabeth Banks. Je inspirovaná skutečným příběhem z roku 1985, kdy medvěd pozřel celý pytel kokainu, který vypadl pašerákům z letadla. Ve své poslední filmové roli se zde objevuje i Ray Liotta, jenž zemřel loni ve věku 67 let. ■