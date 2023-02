Co se dělo po zveřejnění záběrů? Začalo to být šílené, říká streamer, který natočil Vémolu s vnadnou blondýnou

Karlos a Lela Vémolovi Michaela Feuereislová

Slovenský youtuber a streamer, který si přezdívá Dev1, totiž MMA bijce na ulici zcela náhodně, během svého živého vysílání, zaznamenal v blízkosti neznámé blondýnky.

Dle jeho slov rozhodně nešlo o jakýkoliv záměr a má pro to vysvětlení. „Dal jsem své vyjádření na youtube, protože to začalo být šílené. Musel jsem se k tomu už i kvůli sobě vyjádřit,“ řekl pro Super.cz s odkazem na svůj kanál.

„Dostávají se ke mně konspirace ze soukromých sfér, že jsem to udělal cíleně. Stalo se, co se stalo. Byl jsem v restauraci a za mnou se mihl někdo, kdo je v Československu známý, a je z toho velké haló,“ vysvětlil.

„To, co teď dělám, je živé vysílání na platformě Twich, kde natáčím 24/7 svou cestu kolem světa. Jedu živě už několik dní od vycestování z Bratislavy a dá se dohledat, zda jsem něco takového vůbec mohl udělat cíleně. Nehledě na to, že i výlet do Thajska jsem měl naplánovaný od roku 2022 jako celý tento trip,“ dodal streamer, jehož zanedlouho čeká cesta do Singapuru.