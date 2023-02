Jan Koller oslaví 50 ve velkém stylu: Legendární Dino míří do Lucerny

Jan Koller Michaela Feuereislová

"Padesátka mi sice už skoro klepe na dveře, ale musím říct, že zdravotně se cítím stále dobře, nic mě nebolí. Snažím se stále sportovat a být aktivní a doufám, že to bude i nadále tak," shrnul pro Super.cz svoji kondici Koller. Spokojený je i v soukromém životě. "S přítelkyní se nám žije dobře, spokojeně, jsme na sebe zároveň napojení, podporujeme se. Vše je v naprostém pořádku," ujistil legendární Dino, který chystá velkolepou oslavu pro veřejnost včetně svých fanoušků.



Oslava životního jubilea v podobě programu Noci s legendou se chystá 31. března v pražské Lucerně. "Je to pro mě něco speciálního, protože je to poprvé, co takhle budu oslavovat své narozeniny. Pro mě je to nové, budu nervózní, ale moc se těším, hlavně na ty hosty, kteří se připravuj, a kteří budou pro mě překvapení," řekl ke své oslavě Jan Koller. Večer bude doplněn o interaktivní ukázky z Honzova života. Nebudou chybět ani vystavené Honzovy dresy, které vás provedou celou kariérou Honzy Kollera. ■