Simona Krainová oslavila padesát. Fanoušky potěšila výběrem nejvíc sexy fotek a také snímky z oslavy v Karibiku

Krásný dárek dala Simoně Krainové její sestra Yvona. Ta jí připravila výběr z jejích titulek, které celá léta pečlivě schraňovala. „Když vyšla první titulka, dala jsem ji do krabice na památku. Když jsem plnila druhou krabici, myslela jsem na to, jak dlouho mě to bude bavit a kam je budu dávat. Když třetí, tak jsem toho nechala, musela bych vyhodit nábytek. Tak tohle je střípek z té první krabice... kam takové hubené kuře může až vzlétnout. No a lítá stále,“ napsala modelce sestra k výběru.

Výběr z titulek vytvořila pro Simonu její sestra.

Sama Simona si pak oslavu padesátých narozenin dopřála přímo v ráji. Party se konala v Dominikánské republice, kde teď celá rodina pobývá a kam za ní dorazili ti nejbližší. „Pár přátel stačí mít. 50 DONE. Děkuji vám všem za krásná přání a slibuji, že ani tento vzácný poločas nic nezmění a já se budu dále snažit vás inspirovat, motivovat, rozesmívat a některé i s*át, protože mě to baví čím dál víc. FCK THE AGE, happy bday 2 ME,“ napsala modelka na Instagram k fotkám, kde je ve společnosti těch, které má nejraději. ■