Perné chvíle Taťjany Medvecké. Neuvěříte, jaký problém musí jako babička řešit se svými vnoučaty

„To je právě problém, ta moje vnoučata nejsou teplomilná jako jejich babička. Ono vysvitne sluníčko a už naříkají, že je horko. Já to mám úplně obráceně, vysvitne sluníčko a já se raduji. Takže my to nezkoordinovali ještě a já se bojím, že budou chtít jezdit k moři v červnu, když ta voda bude mít 15 nebo 17 stupňů, a to ta babička tam nevleze, tak budeme muset vymyslet jiné aktivity,“ smála se Taťjana během rozhovoru pro Super.cz.



My si s herečkou povídali na předpremiéře filmu Děti Nagana, ve kterém hraje. Jak ona sama vzpomíná na chvíli, kdy před pětadvaceti lety naši hokejisté získali v Japonsku zlaté medaile? „Já jsem při tom žehlila, a tak divoce jsem fandila, že jsem si tu žehličku připlácla na vnitřní stranu předloktí a dodnes tam mám jizvu a mám tam Nagano,“ vzpomínala se smíchem herečka.

Taťjanu Medveckou si také televizní diváci oblíbili v seriálu Modrava jako Katku Nováčkovou z místního konzumu. Režisér Jaroslav Soukup ale v loňském roce řekl, že už nechce žádnou novou sérii natočit. Změnilo se s odstupem času něco na tomto rozhodnutí? To se dozvíte v našem videu nahoře nad článkem. ■