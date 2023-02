Příště prý pojede radši na Mácháč. Jana Bernášková popsala děsivé zážitky z dovolené v Dubaji

Jana Bernášková má na dovolené strašnou smůlu. Super.cz

Usměvavá herečka a spisovatelka Jana Bernášková (42) má smůlu především v průběhu cestování. Neštěstí se od ní neodlepilo ani při vysněné cestě do Dubaje, kterou s rodinou plánovala delší dobu.

„Na tuhle dovolenou jsme se chystali přes dva roky. Třikrát jsme ji zrušili, protože vždycky byl někdo nemocný, a když jsme odletěli, tak už v letadle jsem nemohla ani polknout. Já měla angínu a chřipku najednou. Jeli jsme tam na deset dní a já jsem osm dní proležela, že jsem nebyla schopná dojít ani na záchod, bylo to špatný. Nic jsem neviděla a jen poslední dva dny jsem viděla moře a namočila jsem se po kolena,“ svěřila se Jana Super.cz.

Teď, když je herečka zpět v Praze, rozhodla se, že už žádnou zahraniční dovolenou zatím plánovat nebude. „Pojedu na Mácháč, byla jsem tam minulý rok, tam to klaplo, a to je vrchol mého cestování, vůbec mi to cestování nejde,“ kroutí hlavou.

S herečkou jsme si povídali během slavnostního promítání nového českého filmu s názvem Děti Nagana, kde má Jana menší roličku.

Jak ona sama vzpomíná na to, když před pětadvaceti lety přivezli čeští hokejisté z Japonska zlato? „To mi bylo asi 14, byla jsem na konzervatoři na intru a vůbec jsem nevěděla, že nějaký hokej existuje. Až ráno, když jsem se probudila, tak Ostrava tím hrozně žila, že auta houkala a já se divila, proč je v osm ráno tak velká párty. Bylo mi vysvětleno, že jsme vyhráli,“ smála se během rozhovoru Jana Bernášková. ■