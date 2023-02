Šaty měla celé podlepené, jinak by jí spadly: Iveta Lutovská moderovala Český ples s obavami o outfit

Iveta Lutovská si musela podlepit odvážné šaty ze všech stran. Super.cz

"Oblékla jsem šaty asi deset minut před příchodem na ples a byla jsem trochu zděšená, jak jsou na mě odvážné. Ale jsou krásné, mám z nich radost," řekla Super.cz Iveta k modelu, který by bez podlepení držel jen za krkem a látka by se rozevlála zejména v oblasti ňader.

To ale nebylo jediné, co moderátorku překvapilo. "Když jsem si přečetla scénář, zjistila jsem, že budu tančit úvodní tanec. Nechodila jsem ani do tanečních. Takže paradoxně nemám trému z moderování, ale z toho, že mi dopředu neřekli, že mám tančit," svěřila před začátkem plesu. V našem videu můžete vidět, jak to nakonec s parťákem Janem Čenským na parketu zvládla. ■