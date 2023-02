Ještě neměla ani maturiťák: Bohuš Matuš vyvedl svoji mladičkou ženu na její první ples. Lucka byla za princeznu

Bohuš Matuš vyvedl svoji mladičkou ženu na její první ples Super.cz

Překvapilo nás, že Lucka nevzala Bohuše třeba na svůj maturitní ples. "Ten jsem bohužel ještě neměla, ale snad se taky dočkám. Mám přerušenou školu, ale plánuju se tam vrátit, až dcerka trošku povyroste," řekla Super.cz Lucka, která se na ples velmi těšila, šaty si vypůjčila v salonu a nechala se i odborně nalíčit.

Pro Bohuše jsou plesy spíš pracovní rutinou, má jich za sebou snad tisíce. "Letos je to můj sedmý," spočítal. V plánu měl pár i tanec, i když Bohuš připustil, že je příšerný tanečník, a Lucie sice tančila, ale společenské tance nikoli. Nechodila ani do tanečních. "Asi budu kopírovat ostatní, snažit se nepřerazit se o šaty a nedělat ostudu," svěřila Lucka.

Bohuš byl rád, že se vešel do svého saka, protože pár prozradil, že po večerech ujíždí na brambůrkách. Útěchou mu je, že do divadelního kostýmu v muzikálu Ples upírů, kde je navíc většinu představení zahalený do širokého pláště, se vejde. "Už se na Ples upírů, který se začne v září opět uvádět v Divadle GoJa Music Hall, moc těším," uzavřel zpěvák. ■