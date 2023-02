Na první ples v životě přišla v osmém měsíci těhotenství: Agáta Hanychová se s 10 kily nahoře vešla do šatů pro modelky

V osmém měsíci byla Agáta Hanychová poprvé na plese Super.cz

Že v osmém měsíci vyrazí na ples původně neplánovala ani ona sama. " Byl to Jaromírův nápad ," vysvětlila na Českém plese Agáta Hanychová (37), která do Obecního domu vyrazila s otcem svého nenarozeného miminka Jaromírem Soukupem (53).

"Problém nebyl ani tak sehnat šaty, ty jsem našla u Sandry Markové úplně v pohodě, je to velikost pro modelky, akorát ty je mají volné, ale mně se tam bříško vešlo akorát. Zrovna jsem byla na kontrole a mám nahoře deset kilo, Holčička uvnitř má už kilo a půl a já kilo zhubla," upřesnila Agáta, které prý dělalo potíže spíš vyjít schody. "Potřebovala bych jeřáb," smála se.

"Jsem nakonec ráda, že tady jsem, protože jsem na plese nikdy nebyla. Přišlo mi to vždycky takové zvláštní. Nejsem na to typ. Ale je tady hrozně hrozně hezká atmosféra a je to super. Jenom Jan Čenský, když mě tady viděl, tak mě během pár minut z pódia dvakrát zmínil, tak všichni vědí, že jsem tady a koukají na mě," pokračovala s tím, že tanec by si na plese ráda odpustila. "Já tančit neumím, tak nabídnu kamarádku Věrku Cechlovou jako kaskadérku," smála se. ■