Úsměv od ucha k uchu a dechberoucí dekolt: Lucie Borhyová vyrazila do Brna a oslnila v blyštivé róbě

Lucie Borhyová tentokrát oslnila na přehlídkách, které moderovala v Brně Super.cz

Po delší době jsme ji neviděli jen v televizi nebo na postech jejích sociálních sítí. Lucie Borhyová (44) vyrazila moderovat módní přehlídky do Brna. Sice si mohla vybrat z kolekce jednoho z předvádějících návrhářů, nakonec ale oslnila v róbě s dechberoucím dekoltem, kterou si sama dovezla.

"Moc se mi líbila tvorba Miroslava Michala Knota, kterou jsem předtím téměř neznala. Viděla jsem ji tady poprvé a byla jsem nadšená. Dokonce už jsem si dvoje šaty zkoušela, ale jelikož jsem k tomu neměla doladěné líčení, vlasy a šperky, domluvili jsme se na případné spolupráci až do budoucna, protože jeho šaty jsou opravdu krásné," řekla Super.cz Lucie.

Nadšená byla i z šatů, které v rámci kolekce Bubbles 2023 představila Beata Rajská (60). "Jsou to nádherné modely. Neslo se to v pastelovém duchu a pastelové barvy mám ráda. Určitě bych si vybrala. Na jaro ideální," prozradila.

Zhodnotila také mimořádně odvážné kousky, které vypustila na molo návrhářka Iveta Řádková, na než se můžete podívat i v našem videu. "Je pravda, že její kolekce se jmenovala Night Calls, tedy noční volání. Očekávala jsem, že to bude něco lechtivějšího rázu, což se také potvrdilo. Modely to byly krásné. Umím si to na sobě představit, ale jenom doma s partnerem," smála se na na Galavečeru k 60. výročí veletrhů Styl a Kabo.

A co nejodvážnějšího si sama Lucie oblékla? "Asi šaty s velkým dekoltem, vysokým rozparkem, na který jsem musela dávat pozor, anebo hodně odhalenými zády. Nejsem typ na extravagantní věci. Vzhledem k tomu, že moderuju televizní noviny a měla bych si držet serióznější tvář, ani by se to nehodilo. Odvážu se spíš v létě u moře," svěřila. ■