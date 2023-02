Drama u Václava Upíra Krejčího: Po převozu do nemocnice musel okamžitě pod kudlu. Herci šlo o život

Václav Upír Krejčí musel být okamžitě operován. Michaela Feuereislová

A do péče lékařů se dostal opravdu za pět minut dvanáct, podle nich by jinak mohl zemřít. „Do hodiny byste byl mrtvej, říkal doktor, kdybych byl doma sám, tak nevím, co bych dělal.“

Václav Upír Krejčí ale nechtěl být příliš dlouho hospitalizovaný z důvodů nové pracovní výzvy v divadle. „Nesmím se moc namáhat, nesmím se předklánět. Nechtěli mě pustit z nemocnice. Když doktor zjistil, že jdu zkoušet do divadla, tak mi říkal, že jsem blázen, že budu chrlit krev, a to se prý nedá zastavit. Ale už dnes zkouším v Divadle Lucie Bílé představení Slaměný klobouk.“

Je to tedy další drama, které oblíbený bavič v poslední době prožil. V loni v červnu kvůli tomu, že odhalil nevěru své ženy naboural v rozrušení v lese auto a policisté mu naměřili 2,7 promile. Soud mu nařídil pokutu a uložil mu zákaz řízení na dobu dvou let. ■