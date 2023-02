Za tohle může ping pong! Manželka klávesisty z Lucie DJ Lucca (44) má v bikinách tělo jako dvacítka

DJ Luca má ve 44 letech postavu dvacítky. Super.cz

"Myslím, že v plavkách mi to docela sedí na můj věk. Na děti už se vymlouvat nebudu, jsou velké," smála se Lucca, která v bikinách v minulých letech trávila dost času. Potkali jsme ji na Seychelách, kam jezdívala s manželem a syny pravidelně několik let, pandemii částečně strávila se syny v Kostarice, kde kluci chodili i do školy.

Fotek v bikinách má dost i na sociálních sítích. "Tam si mě právě všimla návrhářka Terezie Trusinová. I když nevozím na dovolené tolik plavek jako jiné ženy. Mívám tak patery, určitě ne jiné na každý den, a i tak můj manžel říká, proč si jich beru tolik. On sám má jedny," svěřila.

A jak se o svoji postavu stará? "Hraju závodně ping pong, tedy stolní tenis. Trénuji dvakrát týdně na zápasy. Ono se to nezdá, ale je to hodně aerobní sport, jeden z nejrychlejších na světě. Vlastně nechápu, proč nejsou všechny stolní tenistky hubené, protože ten výdej energie je velký. Kromě toho hraju tenis a se sestrou jsme začaly chodit na pilates na strojích. Čtyřikrát týdně mám pohyb. Mám sice subtilní postavu, ale musím pracovat na zpevňování," vypočítala. ■