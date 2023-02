Exkluzivně: Ta podoba vám vyrazí dech. Do Prahy míří dvojnice Whitney Houston

Whitney Houston a Belinda Davids Foto: Profimedia/Super.cz/Whitney Houston Tribute/Belinda Davids

Do Prahy v dubnu zamíří Belinda Davids, tedy slavná dvojnice zesnulé pěvecké královny Whitney Houston (✝48). Do našeho hlavního města přiveze show s názvem Whitney Houstoun Tribute - The Greatest Love of All, kde zazpívá samozřejmě největší hity jako I Will Always Love You nebo I Wanna Dance With Somebody.