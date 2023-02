S tímhle zadečkem před 16 lety bojovala v miss: Sexy rusovláska se má stále čím chlubit

Romana Pavelková Foto: se svolením R. Pavelkové

Přestože řada lidí v těchto měsících odlétá do tepla, modelka si se synem Maxíkem a přítelem Milanem Štědrou naplánovala dovolenou na horách. Odtud také poslala provokativní foto své vysportované figury. „Bylo to úžasné, měli jsme krásné počasí. Je skvělé mít parťáka, jako je Maxík, lítá na lyžích jako drak. A zvládá červené sjezdovky,“ svěřila se Super.cz Romana, která je už pár měsíců šťastně zadaná.

„Přítel Milan má taky rád lyžování, takže to bylo skvělé. Plánujeme v březnu s partnerem jet do Itálie, to bychom si jeli zalyžovat. Uvidíme, jak to vše zvládneme, začínáme rekonstruovat byt, který bychom chtěli mít co nejdříve hotový,“ svěřila se modelka, která se s partnerem plánuje brzy stěhovat do společné domácnosti. ■