Potoky slz. Bára a Kundosaki neunesly konec Václava Matějovského v Survivoru. Tohle loučení bolelo. Máme video

Survivor - Vašek Matějovský se loučí s kmenem Hrdinů TV Nova

Jak reagovali? Nejhůře to nesly Barbora Mlejnková a Kateřina Klinderová alias Kundosaki. Slzy nebraly konce.

"Přijel jsem se rozloučit. Dost jsme k sobě přilnuli, zažívali jsme dobré i zlé. Myslím si, že jsme docela dobrá parta. Štve mě to. Ale jinak to nejde," loučil se s kmenem Václav Matějovský.

"Já jsem si předem promýšlel, co jim řeknu a jak jim to řeknu, ale to všechno šlo okamžitě - oknem do háje, protože jsme všichni začali brečet. A bývá to tak v každé reality show, že když někdo odchází, tak všichni ostatní brečí, což jsem já nikdy nechápal, resp. mi to vždycky přišlo strašně trapný, jak všichni bulej. Teď už to ale chápu, protože tam jsi s nimi 24/7 a zažiješ s nimi tolik situací," vysvětlil emoce v kmeni Matějovský.

"A teď tam před nimi stojíš, máš hlad a nemáš energii. Ta psychika v tu chvíli zkrátka zapůsobí a je to mnohem silnější než ty. I když si řekneš, že nebudeš brečet. Ale tam to zkrátka nešlo, takže jsme si poplakali všichni. Bylo to moc dojemný a byl to smutnej moment. Zároveň chápu, že lidé, kteří na to budou koukat, tak to třeba tak silně vnímat nebudou," dodal Matějovský, který už dorazil do České republiky a dnes jste ho mohli slyšet na Fajn rádiu. ■