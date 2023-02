Jiří Krampol se po očkování proti covidu složil: Myslel jsem, že je po mně, bylo mi příšerně, svěřil

Jiří Krampol promluvil o svém zdravotním stavu. Foto: Jaroslav Hauer a Smith Production

Pro společensky založeného herce to není jednoduchá situace, protože sezení doma mu moc nesvědčí.

Další peripetie přišly, když podstoupil očkování proti covidu. Krampolovi totiž bylo velmi zle, jak píše Extra.cz. O tom, že měl poměrně špatnou reakci, se ostatně rozpovídal i pro Super.cz. Očkování ale rozhodně nelituje.

„Myslel jsem, že je po mně, bylo mi příšerně. To tělo se nějakým způsobem brání, trvalo to ještě tři dny a pak to odešlo. Kdybych se nemusel očkovat, tak bych se nenechal, ale poslouchám pana profesora, který mě léčí. Navíc od dětství trpím na průdušky, se kterými jsem byl v nemocnici, a kdybych náhodou chytl covid v mém věku, tak by to mohlo být fatální,“ svěřil se herec pro Super.cz.

Jiří bojoval se svým zdravotním stavem i koncem roku 2021, kdy ho postihl zápal plic, který byl následkem nachlazení během jednoho z představení.

"Když jsem byl v nemocnici se zápalem plic, tak to bylo proto, že jsem měl vystoupení se Zuzanou Bubílkovou (70) a Karlem Bláhou v Chodském muzeu, kde dva roky netopili. Tam bylo venku stejně jako vevnitř. Kvůli lidem mi to bylo hloupé rušit, ale cítil jsem, jak na mě jde horečka. Pak jsem skončil v nemocnici a málem jsem umřel,“ zavzpomínal.

Aktuálně je Jiří Krampol už pár týdnů doma, kde by měl odpočívat ještě něco přes měsíc.

„Snažím se být doma, ale chodím i na krátké procházky nebo na chvíli do kavárny, kde si přečtu noviny. Profesor mi řekl, že to tak bude ještě na měsíc a půl. Každopádně se už cítím celkem v pořádku, líp než dřív,“ dodal se slovy, že se společenským událostem zatím vyhýbá.

„Zdraví je na první místě, člověk si to uvědomí. Na křty knih nebo divadelní premiéry teď nechodím, protože je tam moc lidí. Dávám na sebe pozor, bojím se,“ uzavřel. ■