Hvězda (19) hitů Hra o trůny a The Last of Us prozradila, že je nebinární. Jaké další celebrity to mají stejně?

Bella Ramsey se proslavila v seriálovém hitu Hra o trůny. Profimedia.cz

Devatenáctiletá herečka Bella Ramsey, která se proslavila rolí válečnice Lyanny Mormont v seriálu Hra o trůny a v současnosti hraje v dalším seriálovém hitu The Last Of Us, se nechala slyšet, že je nebinární. Rodačka z Nottinghamu uvedla, že je pro ni vzrušující, když ji někdo nazve ‚on‘ a že jí je jedno, jaká zájmena se ve spojení s ní používají.