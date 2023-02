Pětinásobná babička propadla kulturistice. Zhubla 25 kilo a v 65 letech vyhrává soutěže!

Proměna Susan Guidi bere dech... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

A pak, že po šedesátce to nejde! Seznamte se s Američankou Susan Guidi (65), která svou proměnou doslova bere dech. V roce 2020 vyměnila své oblíbené thajské jídlo a víno za cvičení a během devíti měsíců dokázala zhubnout 25 kilogramů. Necelé dva roky poté, co se vydala za zcela novou životní etapou, dokonce vyhrála soutěž v kulturistice!

Maminka čtyř dětí a zároveň už pětinásobná babička z floridské Tampy se v prosinci 2020 rozhodla zhubnout tím, že se vzdala svého oblíbeno pokrmu a vína a začala pětkrát týdně cvičit. Nyní váží pouhých 58,5 kilogramu a chce jít příkladem ostatním ženám.

„Společnost očekává, že se ženy nad padesát prostě usadí a budou babičkami. Celý život jsem byla něčí manželkou, matkou a babičkou, a tak jsem chtěla něco udělat i pro sebe. Držela jsem snad každou dietu pod sluncem, stejně jako většina žen v mém věku jsem se svým tělem nebyla vůbec spokojená. Chtěla jsem, aby zevnějšek odpovídal tomu, jak se cítím uvnitř,“ prozradila Susan.

„Byla jsem typická žena v menopauze. Měla jsem tuk kolem břicha, pila jsem příliš vína a moc jedla a do toho jsem špatně spala. Jednoho dne jsem procházela sociální sítě žen nad šedesát, které dosáhly něčeho neuvěřitelného, a narazila jsem na Joan MacDonald, které bylo v té době 74 a vypadala neskutečně, tak jsem si řekla, že když to dokázala v sedmdesáti, tak v šedesáti musím také, “ prozradila, co ji motivovalo.

V prosinci 2020 se přihlásila do transformačního programu. „Rezervovala jsem si profesionální focení na termín o devět měsíců později, a když jsem viděla, čeho jsem dosáhla, najala jsem si trenéry, aby mi pomohli s přípravou na kulturistickou soutěž," říká.

Trvalo dvacet týdnů, než byla připravena představit se na podiu, a když se soutěž blížila, cvičila Guidi až tři a půl hodiny denně. Nakonec zvítězila nejen v kategorii nad 50 let, ale i v kategorii nováčků.

„Nemohla jsem uvěřit, že se to stalo. Bylo to neuvěřitelné. Vyhrála jsem ve skupině žen, které byly všechny mladší než já. Jakmile se rozsvítila světla, rozproudila jsem publikum. Jako bych byla pro to podium stvořená. Nemůžu se dočkat, co budu dělat, až mi bude osmdesát,“ dodává odhodlaná žena, které se podařilo postavit se stereotypům kolujícím o babičkách... ■