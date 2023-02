Faldíky ani velká stehna neřeší. Anička Slováčková se pochlubila fotkou v plavkách. Bez retuše a filtrů

Anna Slováčková prožívá hezké období. Michaela Feuereislová

Zatímco řada známých žen by se nikdy nenechala zvěčnit v plavkách s faldíky, Anička je jiného názoru. Pochlubila se fotkami v bikinách bez retuše s tím, že každá postava je v plavkách krásná.

Na dalším záběru pak odhalila, že na správně vyfoceném snímku naopak vypadá jako laňka. „První letošní plavková fotka o tom, kolik toho dokáže udělat dobrej úhel, světlo, póza, je zde. Jsem zdravá, můžu dělat práci, co mě baví, moje tělo se mnou jde teď ruku v ruce jako skvělej parťák jak na trénincích, koncertech, tak na dovče u moře a já konečně začínám cítit úplně jiný typ sebelásky, než jsem doteď cítila. Stop všem negativním řečem o našich tělech,“ vzkázala všem Slováčková, jež si užívá dovolenou na Kapverdách.

Slováčková se kromě koncertování s kapelou věnuje i osvětě ohledně rakoviny. Nyní se cítí skvěle, ale moc dobře si pamatuje, jakými hrůzami si prošla. Snaží se proto pomáhat ostatním, kteří se zákeřnou nemocí bojují.

„Já se cítím dobře, už jen z toho důvodu, kolika akcí ohledně prevence rakoviny jsem mohla být součástí. Už nejsem pro lidi jen holka s rakovinou, ale jsem holka, co pomáhá. Jsem moc ráda za tuhle novou nálepku. Moc si toho vážím a doufám, že to bude trvat i dál. Cítím se každopádně dobře a přála bych to i spoustě dalších lidí. Aby si lidé uvědomili, že zdraví je na prvním místě,“ svěřila Anička nedávno Super.cz. ■