Tereza Ramba to schytala za roli v Docentovi. Režisér Jiří Strach řekl, jak vulgárně postavu nazvala a co si o ní myslí

Režisér Jiří Strach promluvil o kriminální minisérii Docent. Foto: Super.cz/Herminapress a Česká televize

Fanoušky baví nejen napínavá zápletka, ale také herecké výkony známých českých herců. Ódy pějí zejména směrem k herečce Tereze Rambě, která se převtělila do drsné policejní kapitánky Fousové.

„Terezka je živel. Nespoutaná energie spolu s její krásou je koktejl, který si zamilujete. A hlavně se Tereza zamilovala do Fousové! Kolikrát během natáčení říkala: Ježiš, to je kráva, ta se chová jak úplný magor,“ prozradil Super.cz režisér Jiří Strach.

„Svým způsobem je to obraz dnešní mladé generace – všude jsme byli, všechno víme líp, jsme dokonalejší než všichni okolo, neděláme chyby, a především můžeme překřičet jakoukoli autoritu, protože je neuznáváme. Je to skvělý kontrast k uměřeným akademickým způsobům docenta Stehlíka Ivana Trojana. Kdyby Tereza hrála princeznu od kriminálky, nejiskřilo by to mezi nimi. Hraje fúrii od kriminálky,“ vysvětlil.

V detektivní minisérii jsou diváci svědky mnoha vyhrocených momentů, které provází křik i hysterie. Dle režiséra Jiřího Stracha, ale zejména plukovníka Josefa Mareše je tohle realita, kterou si ostatně bývalý šéf pražské mordparty zažil na vlastní kůži.

„Spoléhal bych se na zkušenost plukovníka Josefa Mareše. On to první oddělení léta vedl, on tu praxi zná lépe než my všichni. Asi těžko by tam napsal něco, co sám nezažil a co by se nemohlo stát. A že na sebe lidi, kteří se vzájemně nesnesou, zdvihnou hlas, je asi běžné leckde,“ dodal Jiří Strach se slovy, že si přece jen pár scén lehce přikrášlil.

„Jestli jsem to někde přikrášloval, tak situačním humorem. Mě prostě baví, že Marek Taclík neumí přelézt plot nebo že se po čtyřech hrabe z příkopu,“ řekl s úsměvem.