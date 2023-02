Hvězda Ordinace a Chlapa po roce ve společnosti: Krásná herečka na plese promluvila i o víře v Boha

Herečka Andrea Růžičková na plese promluvila i o víře v Boha. Super.cz

"Je to jediný ples, na který chodíme, tedy kromě hasičského bálu u nás na vesnici. Jinak nikam moc nechodíme, protože žijeme rodinným životem. Ne proto, že musíme, ale protože nás to baví. Jsme na sebe s dětmi hodně navázaní. A čím jsme starší, tím méně nás tyhle světské věci zajímají," uvedla Andrea.

Herečka pochází z křesťanské rodiny, pokřtění jsou i její synové, až v dospělosti, poté, co se s manželkou poznal, se nechal pokřtít i její muž. "Ale není pokřtěný kvůli mně, ale kvůli sobě a Bohu, protože to tak chtěl. Byla jsem první, kdo byl proti tomu, protože jsem se bála, že mi to jednou bude vyčítat. Ale myslím, že nelituje, bylo to jeho svobodné rozhodnutí a toho pána Boha poznává doteď," svěřila se Růžičková.

Nejnověji budeme moci Andreu vídat v seriálu Agrometal režiséra Karla Janáka, který bude uvádět kanál Prima Plus. Tam prý ztvárnila roli takové Slovenky, kterou mají lidé zažitou ve stereotypech. "Jsem tam taková pěkná mrška, slovenská kariéristka," prozradila mj. o roli v našem videu. ■