Ondřej Novotný o obětních beráncích v Survivoru: Tihle hráči se na stupně vítězů nepodívají

Ondřej Novotný otevřeně promluvil o Survivoru. Foto: Super.cz/TV Nova

Ondřej Novotný (45) se po nějaké době opět vrhnul do rekapitulace uplynulých epizod reality show Survivor.

Diváci se rozloučili už se třemi hráči, které dohnala neúspěšná sociální hra.

Novotný je nejen moderátorem drsné show, ale také jejím velkým fanouškem. Tím, že je s hráči navíc v intenzivním kontaktu, tak už dnes dokáže odhadnout, kdo se na stupních vítězů s největší pravděpodobností neukáže. Ve hře ovšem budou potřebným "obětním beránkem" pro ty nejsilnější hráče.

„Potřebuješ někoho dobrého, o kterém víš, že se ho budeš muset dřív nebo později zbavit, protože si ho nemůžeš vzít do finále. Tam chceš mít lidi, kteří mají nejmenší resumé, protože musíš dělat kroky, kterými okouzlíš porotu. A abys došel co nejdál, tak potřebuješ lidské štíty, kterými jsou ti slabší hráči,“ vysvětlil šéf organizace Oktagon MMA na své sociální síti s tím, že už tyhle „lidské štíty“ dobře rozpozná.

"Ideální štít a ten, kdo nemůže v tuhle chvíli rozhodně vyhrát, ani kdyby došel nakonec, je Martin, Lída i Bára. Ideální štít je i Adam, nevím, co by se muselo stát, aby byl na konci vítěz, musel by se probudit,“ vysvětlil Novotný, který zároveň nevyvrací, že se hra těchto soutěžících může ještě v průběhu dalších týdnů změnit.

„Někteří lidé nereagují ani na světlo, do této chvíle to nejsou hráči. Avšak je ještě relativně brzy. Vše se může ještě otočit,“ dodal. ■