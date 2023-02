Rusku z kapely nevyhodí: Zpěvačka kapely Vesna se brání útokům, které se strhly kvůli písni pro Eurovizi

Zpěvačka kapely Vesna Patricie Kaňok Fuxová se brání útokům, které se strhly kvůli písni pro Eurovizi Super.cz

Patricie se sice přišla na Česko Slovenský ples, kde jsme se potkali, bavit, přesto jsme se ale v našem rozhovoru vrátili k bouřlivým reakcím, které kapela a píseň My Sister‘s Crown, vyvolala. "Jediné, co zvládám sledovat, jsou čísla shlédnutí. Jednotlivé reakce nečtu. Z pětadevadesáti procent chodí pozitivní ohlasy. Samozřejmě jsou lidé, kteří neznají záměr písně anebo ho nepochopili. Je to umění, a to si každý může vykládat po svém, což je v pořádku," domnívá se.

Dostali jsme se i na téma členek kapely, kdy je podle některých reakcí právě Olesya trnem v oku. Žádají, aby odešla nebo vydala prohlášení, že je proti válce, dokonce kolovala i fake news, že její bratr bojuje za Putina.

"Olesya je v naší kapele už šest let, je její součástí a žije v Čechách. Člověk si nevybírá, kde se narodí, vybírá si jenom to, jaké tvoří činy. V rámci pravidel Eurovize není to, že člověk nemůže být z Ruska. Aby se nešířily dezinformace, vydaly jsme prohlášení na našich sociálních sítích," vysvětlovala Patricie a v našem videu si můžete poslechnout ke kapele a jejích členkách další podrobnosti.. ■