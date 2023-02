Alice Bendová se v nové show utkala s krysou: Málem se udusila hromadou piškotů, které si nacpala do úst

Alice Bendová se málem udusila. FTV Prima

Alice se v rámci show Šampioni utkala se zvířátkem. Nejedná se ovšem o žádného roztomilého mazlíčka, ale o krysu.

Za úkol měla nacpat si do pusy co nejvíce piškotů, a to tak, aby si jich tam dala víc než zmíněná krysa.

"Stačí sníst 23 piškotů, no jasně, to je v pohodě. Já jsem si holt měla vytahávat ty tváře více, teď už je na to bohužel pozdě," říká nervózní Alice Bendová. Tolik piškotů najedou v puse herečka ještě zcela jistě neměla, ale alespoň se o to pokusila a lidé kolem šli do kolen. Do pusy dokázala nacpat neuvěřitelných 20 piškotů.

V pořadu není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pomoci dobré věci. Soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stane vítězem a svou výhru, která bude ve formě hodnotných darů, věnuje zvířecímu hrdinovi, který pomohl člověku, případně zvířecí charitativní organizaci. Není se tak čemu divit, že se Alice pustila do úkolu na sto deset procent. ■