Tohle s ní dělá láska: Z vyžilé pařmenky je kráska. Neuvěřitelná proměna Lindsay Lohan během čtrnácti let

Lindsay Lohan neuvěřitelně zkrásněla... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bujará léta plná večírků a pařeb až do rána má Lindsay Lohan (36) dávno za sebou. V poslední době ji lze na veřejnosti spatřit spíš výjimečně, což je ovšem to velká škoda. Herečka totiž snad nikdy nevypadala lépe. Na přehlídce Christiana Siriana v New Yorku doslova zářila. Navíc z ní číší spokojenost a radost ze života na všechny strany.