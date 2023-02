Herečka a samozvaná majitelka nejkrásnějších přírodních prsou na světě šla na zvětšení. Ukázala se před i po zákroku

Helen Flanagan podstoupila zvětšení prsou a z výsledku je nadšená. Profimedia.cz

Herečka Helen Flanagan (32), která je ve Velké Británii poměrně velkou hvězdou, u nás proslula spíš před lety, když o sobě prohlašovala, že má ta nejkrásnější prsa na světě. Příroda na ní skutečně nešetřila a ona, vědoma si svých kvalit, nosila také oblečení, ve kterém její přednosti náležitě vynikly. Jenže jak už to tak někdy bývá, člověk míní, děti mění...

Herečka, která od svých deseti let hrála v nekonečném seriálu Coronation Street, patří mezi ty maminky, kterým se po dětech ňadra znatelně zmenšila. S fotbalistou Scottem Sinclairem, s nímž se loni rozešla po třináctileté známosti, má potomky hned tři. Helen se netajila tím, že jí velká prsa chybí, a proto nedávno podstoupila zvětšení.

„Kojila jsem celkem tři roky. Matyldu osm měsíců, Delilah třináct a Charlieho čtrnáct měsíců. Jakmile jsem přestala kojit Charlieho, chtěla jsem mít prsa téměř hned hotová. Měla jsem pocit, jako by je šlo svázat mašlí. Po kojení jsem musela čekat šest měsíců a pak v lednu jsem na to šla. Ale nelituji ani jediné vteřiny, kdy jsem kojila, byly to vzácné momenty. Byla jsem trochu nervózní. Bála jsem se, že k mé postavě budou příliš velká, ale jsou dokonalá a k mým proporcím sedí,“ prozradila Helen.

Se svými fanoušky na Instagramu se otevřeně podělila o výsledek, a to prostřednictvím videa, kde se natočila v bílém topu krátce před operací. Po střihu následuje představení nového hrudníku za zcela totožných podmínek a ve stejném tílku. Lidé tak měli přesnou představu, jak to celé dopadlo... ■