Roste jako z vody. Nejkrásnější česká lékárnice a misska se pochlubila roztomilou dcerkou

Jana Doleželová se rozpovídala o dcerce. Super.cz

„My jezdíme každý víkend lyžovat. My máme hory jako druhý domov a malá takhle lyžuje už od dvou a půl roku a jezdí už velký svahy, je moc šikovná,“ svěřila se Jana Super.cz.

Není ale ničím neobvyklým, když se Jana v průběhu každé jízdy o svou dcerku trošku obává. „Vždycky když ji dávám na trénink, tak se bojím. Ale je to lepší, než kdybych ji trénovala já sama. Vlastně ji vždycky předám na dvě hodinky naší trenérce. Někdy ale lyžujeme společně, ale strach tam je pořád, protože člověk se bojí, aby se něco nestalo."

My jsme se s charismatickou brunetkou setkali na křtu knihy o kojení. Jak na tohle období slavná lékárnice vzpomíná? „Já jsem zastánkyně dlouhodobého kojení a takové té přirozené cesty. Takže pokud žena může, proč se nesnažit do té doby, dokud je to matce i dítěti příjemné,“ dodala během rozhovoru Jana Doleželová. ■