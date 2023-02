Tomáš Klus svlékl Michaelu Pecháčkovou do kalhotek. V ZOO došlo i na polibek, za který to zpěvák schytá od diváků

Tomáš Klus v ZOO svlékl Michaelu Pecháčkovou. Došlo i na líbačku FTV Prima

A právě Filip ji utěšuje, když trošku „přebere“ a pomáhá ji uložit do postele. Pecháčkovou pak svlékne do kalhotek a nechybí ani žhavý polibek. Herečka přiznává, že se v podobných scénách trošku stydí, ale s Tomášem Klusem vše zvládli na jedničku díky humoru.

„Sid se v baru opije a Filip ji doprovází domů. Dokonce ji chce uložit do postele, a jak je Sid z posledních událostí unavená, políbí ho,“ popisuje další dění v seriálu Michaela Pecháčková.

„S Tomášem jsme se předem domluvili, jak a co budeme dělat. I to, jak mi pomůže sundat kalhoty. Bylo to docela zábavné, smáli jsme se… Přiznám se, že humor v takových situacích dost pomáhá. Přece jen je to nestandardní situace a člověk se stydí. Jinak byl Tomáš moc milý a mě to natáčení bavilo. Především tedy hrát tu opilost,“ vysvětluje herečka, která se inspirovala od svého okolí.

„Jelikož já moc nepiju ani nebývám opilá, tak jsem si tak vzpomněla na své přátele – a hned to bylo. Od nich člověk něco odkouká,“ směje se Pecháčková. Té teď dost často chodí zprávy ohledně děje a toho, že se Filip dost motá kolem Sid, která je zadaná za Adama v podání Šimona Biliny.

„Je mi líto Tomáše, který to teď celkem odnáší. Sám říká, že on ten vztah Sid a Adama rozbít nechce. Jen hraje to, co mu předepisuje scénář. Kdyby Filipa hrál kdokoli, byl by na tom asi stejně jako Tomáš, ale prosím, je to jen seriál,“ naráží Michaela na nemilé zprávy, které Klus dostává od zanícených diváků. ■