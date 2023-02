Lucie Bílá se dojemně vyznala svému fešnému Radkovi. Láska, smutek a jedno velké přání

Lucie Bílá a Radek Filipi tvoří krásný pár. Herminapress

To je znát i na jejich sociálních sítích, kde se tentokrát Lucie dojemně vyznala ze svých citů.

„Jsem tak ráda, že jsi lásko. V tomto zmatku všeho, co je kolem, jsi můj maják v moři. Děkuji ti za zázemí, za obejmutí, za pohlazení, a hlavně za ten pocit, že je svět hezčí, než teď zrovna je. Kéž každý z těch mocných, co dělají z pravých hodnot guláš, měli vedle sebe taky někoho takového. Kéž by... svět by se uzdravil,“ napsala zpěvačka k fotografii se svým partnerem.

„Miluji tě,“ reagoval Radek Filip na slova své Lucie.

Netrvalo dlouho, co se v komentářích objevilo také spousty vzkazů od fanoušků. „Jste nádherný a sympatický pár. Ta radost a energie, která z vás Lucie jde, je úžasná,“ napsala jedna ze sledujících.

„Krásné vyznání. Vy si to hezké, co prožíváte, skutečně zasloužíte. Je úžasné najít svého životního parťáka, jak do sluníčka, tak do bláta,“ uvedla další.

Je to už nějaká doba, co nám Lucie Bílá přiznala, že Radka přitom na začátku vztahu málem odehnala. Avšak také ze strany Filipiho byly city tak silné, že se odehnat nenechal.

„Já doufám, že s Ráďou už je to napořád. Já jsem ani na vteřinu nepochybovala. Na začátku jsem se samozřejmě bála a už jsem si říkala: , Neblbni, Bílá, vždyť je to pořád dokola. Ne, už dost. Zkusíme to jinak.' Ale měla jsem štěstí, že se Ráďa nenechal odehnat,“ prozradila zpěvačka s úsměvem. ■