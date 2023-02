Nejvnadnější vítězka Miss v historii má za sebou první plastiku: Všichni asi čekali jinou, směje se Lucie Šlégrová

Lucie Šlégrová má po první plastice. Michaela Feuereislová

Už proto se nemusíte bát, že plastika, kterou se po čtyřicítce rozhodla poprvé podstoupit, by se týkala právě těchto partií, i když sama několikrát přiznala, že kvůli bujnému dekoltu bojuje například s výběrem šatů nebo spodního prádla. "Kdo by řekl, že oči, co," smála se Lucie, když jsme s ní probírali plastiku horních víček, kterou před pár dny absolvovala.

"Zákrok vůbec nebolel, pak, jak to přicházelo k sobě, trošku to štípalo, ale jinak fajn. Doktor byl super. Absolutní nadšení. Strašně to pomůže. Uleví se očím, a ještě k tomu omládnete," svěřila Super.cz Šlégrová.

Lucie si vybrala renomovanou kliniku s dobrými referencemi a odhodlávala se velmi dlouho. "Když vidím, co mi posílají některé ženy za fotky z pokažených operací, jak dopadly, nevěřila bych, že tohle je v dnešní době možné," vysvětlila, proč měla strach, který byl naštěstí neoprávněný. ■