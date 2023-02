Troje zásnuby i svatba nanečisto ve skafandrech: Zlý bankéř z reklamy a sekretářka Tondy Blaníka promluvili o vztahu

Halka Třešňáková a Tomáš Jeřábek FTV Prima

Do svazku manželského vstoupili v roce 2015. Oficiální svatbě dokonce předcházely tři žádosti o ruku. Prvně tomu bylo během prvního seznámení s Halčiným otcem, malířem Vlastimilem Třešňákem.

„Byl jsem hodně nervózní. Když zjistil, že jsem z Kolína, ne z německého, ale z českého, to zklamání bylo evidentní. Zatvářil se, neřekl slovo a vrátil se k malování,“ svěřil se Tomáš v 7 pádech Honzy Dědka, kterého Halka doplnila o několik úsměvných vzpomínek.

„Vy jste se tam pak nějak opili. Tomina byl přes čáru. Myslím si, že jsi žádal o ruku a druhý den jsi to zrušil. To se stalo dvakrát,“ řekla s tím, že finální zásnuby proběhly v zahraničí.

„To bylo v Turecku, kde je skoro prohibice. Tam to mělo svoji váhu, protože jsi nebyl opilej,“ prozradila herečka s úsměvem.

A ani samotná svatba nebyla pro pár běžnou záležitostí. Generálku měli při natáčení filmu Mars v USA, kdy se brali ve skafandrech.

„Film Mars, jsme točili v Utahu v Americe, v rámci toho filmu byla i svatba našich postav a za půl roku jsme si dali opravdovou svatbu,“ prozradil Tomáš.

Halka má z předchozího manželství syna Alana, který se jí narodil v sedmnácti letech. V roce 2018 pak společně přivítali na svět syna Tea.

„Já jsem hrozně měkkej táta a myslím si, že bych s tím měl začít něco dělat. Halka už má syna, měla ho už v sedmnácti a teď ve čtyřiačtyřiceti. Tím, jak jsme starší rodiče, tak to dítě... je to syndrom staršího rodiče, něco mezi rodičem a babičkou. Babičky rozmazlujou. Měl bych být víc důslednej, ale udělám, co mu na očích uvidím,“ popsal Jeřábek, kterého Halka označila za výborného otce. ■