Finalistku Miss Czech Republic při návratu ze soustředění v Emirátech okradli! Místo v posteli strávila noc na policii

Kateřina Mládková Michaela Feuereislová

Letadlo přistálo o půlnoci z neděle na pondělí. Kateřina se domů do bytu vydala městskou hromadnou dopravou. "Stalo se to v autobuse, měla jsem s sebou dva kufry a kabelku, při vystupování z autobusu jsem vyndávala kufry a než jsem stihla vzít do ruky kabelku, tak tam najednou nebyla. Měla jsem v kabelce klíče od bytu, pas, airpody, peněženku. Opravdu hezké zakončení zahraničního soustředění, " řekla Super.cz Kateřina.

Bez klíčů neměla šanci se dostat domů. Naštěstí měla u sebe telefon, a tak jela přespat k jiné finalistce Veronice Dočkalové. "Jela jsem k Verče a od ní ještě na policii. Vše jsem nahlásila, ale upřímně si nemyslím, že se zloděj najde. Pokud by ale třeba někdo našel vyhozené doklady s mým jménem, byla bych moc vděčná, kdyby mě kontaktoval," dodala Mládková, která se do postele dostala až po čtvrté hodině ráno. ■