Inna Puhajková dala výpověď na Nově. Neodstěhuje se do Kostariky?

Inna Puhajková prožila na Nově víc jak deset let a ještě nekončí. Foto: Jan Handrejch, Právo

Loni na podzim to bylo deset let, co Inna Puhajková (36) nastoupila na Novu do sportovní redakce zpravodajství. Od té doby pracovala na sportovních reportážích a od roku 2013 jsme ji vídali na obrazovce jako moderátorku Sportovních novin. Teď se objevily zprávy, že na Nově končí.