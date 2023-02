Předčasný konec Výměny manželek. Maminka nejedla, plakala, a dokonce se ani nemyla

Zuzana svou účast ve Výměně manželek ukončila. TV Nova

Začalo se jí ale neuvěřitelným způsobem stýskat. Stres a odloučení řešila hladovkou, přestala se mýt a plakala. „To není, že bych nechtěla jíst. Nikdy jsem od nich nebyla. Z těch nervů z toho stresu do sebe nic nedostanu,“ nechala se slyšet Zuzana. S tou si její náhradní manželka nevěděla rady.

„Úplně rezignovala, nebyla se ani vykoupat, prostě vypla,“ kroutila hlavou Nikola, která už ani nechtěla malého Tobiáše nechávat s vystresovanou Zuzanou samotného. Ustýskaná a hladová maminka nakonec rezignovala a požádala o předčasný konec Výměny.

„Nedávám to bez Péti, bez dětí. Nedostanu do sebe jídlo, je mi zle a do konce to nedám. Mám to tak už od začátku. Říkala jsem si, že to ještě zkusím, ale ne,“ měla jasno s tím, že se jí točí hlava a není jí vůbec dobře. Partnerka Nikoly Vendula zas byla obrovský pedant na pořádek a u závěrečného zúčtování si nebrala servítky. „První moje reakce byla, že jsi prase,“ vpálila Zuzaně u zúčtování. Samotná Zuzana už by do Výměny manželek znovu nešla.

„Bylo to pro mě psychicky náročné, byla jsem poprvé hodně daleko od dětí, Nikča pak taky otočila, úplně se přestala bavit, ještě jsem se pak dozvěděla že Vendula řekla, že Nikča nesnese silný lidi, tak jestli to nemělo vliv, možná i to byl ten impuls, proč se se mnou přestala bavit, narážky ale žádné nebyly,“ nechala se po Výměně slyšet Zuzana. „Holky byly jinak úplně v pohodě, neměly jsme si pak ale co říct a po Výměně už se nevídáme,“ uzavřela. ■