Fešák Tom Brady poprvé od rozvodu s Gisele Bündchen na červeném koberci. A s nečekaným ženským doprovodem

Tom Brady na premiéře filmu o jeho postarších fanoušcích. Profimedia.cz

Spousta lidí byla jistě zvědavá, s jakou ženou se ikona amerického fotbalu Tom Brady (45) objeví poprvé na červeném koberci poté, co se koncem loňského roku rozvedl s topmodelkou Gisele Bündchen (42). Tento okamžik nastal v úterý večer na filmové premiéře, ale tak trochu jinak, než všichni čekali...

V souvislosti s Tomem Bradym se poslední dobou hovoří hlavně o krásce Veronice Rajek, která prý měla učarovat i úspěšnému sportovci, který strávil třináct let v manželství s Bündchen, s níž má dvě děti. Tom ovšem na premiéře filmu 80 For Brady v Regency Village Theatre v Los Angeles pózoval v úplně jiné dámské společnosti, a to s hlavními hvězdami snímku Jane Fondou, Ritou Moreno, Sally Field a Lily Tomlin.

Pětačtyřicetiletý legendární hráč NFL se tak dočkal filmu založeného na skutečném příběhu jeho postarších fanoušků – o skupině vdov a několika přátel ve věku okolo osmdesátky, které spojila láska k Bradymu.

Samotný příběh pojednává o tom, jak se zmiňované herečky představující jeho velké fanynky, vydají na cestu s cílem vidět Bradyho hrát na Super Bowlu. Brady ve snímku samozřejmě také hraje, a není žádným překvapením, že sám sebe.

Společně s Bradym se mohou fanoušci těšit i na Bradyho dřívějšího spoluhráče z New England Patriots Roba Gronkowského či Dannyho Amendolu. Ve snímku se dále objeví třeba i Billy Porter, Harry Hamlin, Sally Kirkland, Sara Gilbert, Bob Balaban, Glynn Turman, Jimmy O. Yang nebo Ron Funches. ■