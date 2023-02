Šansoniérka Renata Drössler má ukázkové manželství: Ve svém blízkém okolí se však potýká s domácím násilím

Renata Drössler Super.cz

„Mám z toho velkou radost, že jsem Báru přesvědčila, ať zpívá,“ svěřila se zpěvačka Super.cz.

„Když jsem ten videoklip zkoukla, tak se mi okamžitě vybavila situace z blízkého okolí. Mám tam něco podobného. Sice tam není alkohol, ale jsou tam jiné věci. Dotklo se mě to, protože se to dotýkalo de facto mě, Je to silný videoklip i text, tohle mě dostalo,“ prozradila šansoniérka, která má ale šťastné manželství.

Videoklip, který se stal součástí kampaně na podporu žen, které zažily domácí násilí, u ní silně rezonoval. O to víc, že je zpěvačka maminkou dvou dospělých dcer, a stejně jako každý rodič někdy řešila, zda jsou jejich partneři pro její děti těmi pravými.

„Když něco takového přijde, tak ty dcery stejně neochráníte, můžete jen naznačit, že něco není v pořádku, ale jelikož já ctím názory svých dcer, ctím jejich věk, takže si nedovoluji do toho povídat, mohu jen naznačit, já dávám jen informace, a co ty s tím uděláš, to už je jen tvoje věc,“ prozradila na křtu videoklipu Báry Kodetové šansoniérka. ■