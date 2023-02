Zlatá labuť bez Veroniky. Biser Arichtev prozradil, proč tentokrát svou manželku překvapivě neobsadil do seriálu

Biser Arichtev by chtěl další dítě. Super.cz

Manžel herečky Veroniky Arichtevy (36) má plné ruce práce. Režisér v poslední době natočil čtyři seriály, nejnověji druhou sérii populárních Kukaček a dobový seriál z období první republiky Zlatá labuť. "Byl to hodně intenzivní rok a vlastně to pokračuje dál," řekl Super.cz Biser Arichtev.

Od kritiků by mohlo zaznít, že Zlatá labuť je vykradená První republika, ale to Biser odmítá. "Je to úplně nová věc a je tam úplně všechno, co má mít košatý dlouhodobý televizní seriál," míní. A proč tentokrát neobsadil svoji ženu? "Verunka by chtěla hrát dobovku, ale nebyla tam ta správná role. Navíc je to dlouhodobý seriál, byl to velký závazek a víte, jak to máme. Kdo by byl doma s Lukou? Asi bychom ho museli přivázat k topení," smál se.

"Chůvu máme jen na jeden den v týdnu, abychom stihli administrativní věci, respektive Veronika, protože já jsem teď hodně na place," upřesnil. I když jsou oba hodně zaměstnaní, Biser by si přál rodinu ještě rozšířit. Sám má kromě Luky ještě syna z předchozího vztahu. "Nevím, jestli by to byl nějaký zásadní rozdíl v tom masakru, který musíme zvládat. Holka by byla asi dobrá," přiznal se ke své touze mít dceru, což možná i jeho ženu překvapí. ■