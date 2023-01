Nejen charismatická tvář, ale i namakané tělo: Dámy, kochejte se, tohle je hlavní hvězda nového seriálu Zlatá labuť!

Adam Vacula je velký krasavec a sympaťák Super.cz

Nehraje pouze na talent, ale také na vymakané tělo, i když jsme ho tím uvedli do rozpaků. 197 centimetrů vysoký herec Adam Vacula, který ztvárňuje hlavní roli v novém seriálu Zlatá labuť, by opravdu stál za hřích. Divačky ale mají zřejmě smůlu. "Jsem zadaný," řekl Super.cz.

To, jak vypadá bez obleku, který v seriálu nosí, můžeme vidět i na jeho sociálních sítích. "Na Instagram nedávám fotky ze soukromí, ale to, na čem momentálně pracuji i mimo herectví, takže aktuálně boxování," prozradil, jak si udržuje fyzičku. "Boxuji rok, přišlo to v tu správnou dobu, kdy jsem se potřeboval zocelit vnitřně i fyzicky, a v dubnu bych měl mít na výročí klubu svůj první přátelský zápas," upřesnil.

Adam hraje také v zahraničních produkcích, čímž se v našem videorozhovoru pochlubil. Na Amazonu momentálně běží akční seriál Jack Ryan, kde ztvárňuje poměrně velkou roli a setkal se i se spoustou hvězd, které vyjmenoval v našem videu. "Měl jsem krásné akční scény a moc jsem si to užil, ale bavily mě i dobové obleky a jiný charakter postavy ve Zlaté labuti," svěřil. ■