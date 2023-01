Emma Smetana se pochlubila rodinnými střípky z Bali: Výstavní tělo v plavkách a nová kérka

Emma Smetana Michaela Feuereislová

„Jsme tu necelý měsíc, zdravá jsem byla necelý týden. Klimatizace, déšť, večerní vánky. Antibiotika, ale vši už nemáme, a to se počítá,“ svěřila se Emma, která s partnerem v zahraničí také pracuje na nových písničkách a své tvorbě a uvažuje o vydání desky.

Zpěvačka se mimo jiné pochlubila i svou dokonalou figurou, za kterou se rozhodně nemusí stydět. S hubnutím začala už v loňském roce. „My tu přípravu do plavek zahájili už kvůli desce, klipu a turné, tak se to hodilo. Ale neručím za to, že za měsíc budeme v plavkách vypadat ještě tak, aby se vám to chtělo točit," svěřila se Super.cz loni zpěvačka, která si božské tělo drží neustále.

„Nevadilo by mi mít v padesáti tělo jako Dara, tak se snažím míň prasit, dvakrát jsem šla na hodně drsnou power yogu a týden zkoušela přerušovaný půst (16 hodin (hlad) versus 8 hodin (jídlo), čistá idiocie,“ dodala Emma s tím, že si myslí, že právě tyto hubnoucí techniky mohou za její následné zdravotní komplikace.

Dcerky Lennonka a Arielka jsou na místě stejně spokojené jako rodiče a navštěvují místní školu a školku. Jordan Haj si pak nechal během dovolené nově ozdobit své tělo. „Hlava naší rodiny je po dnešku opět o něco potetovanější a já během čekání na jeho plachetnici přečetla knižní trilogii o ruských krimi-tattoos. Poučné,“ dodala zpěvačka. ■