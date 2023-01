Poprvé po obvinění z vydírání s pistolí v ruce vyrazil David Limberský s manželkou do společnosti: A jeho reakce?

David Limberský a Lenka Limberská poprpé ve společnosti po obvinění z vydírání Super.cz

"Na velké akci jsme byli naposledy v rámci karlovarského festivalu, ale u nás v západních Čechách ven vyrážíme. Například na ples," upřesnili manželé, kteří žijí v Plzni. David se pochlubil, že se mu úspěšně prodává jeho kniha Byla to jízda. "Už se jí prodalo přes deset tisíc. Myslím, že jsem takový vzor pro mládež," žertoval.

Nemohli jsme pominout jeho obvinění z vydírání. Jak vypadá vývoj případu? "Jednou o tom promluvím, teď nemůžu, protože to mám zakázané od právníků. Samozřejmě nějaký výsledek to mít bude, ale jak dlouho to bude trvat, nevím. Samozřejmě si přeju, aby to bylo co nejdřív uzavřené. Jsem nevinný," řekl Super.cz. Za manželem stojí samozřejmě i Lenka, která si nedokáže představit, že by její muž někomu držel pistoli u hlavy.

V našem videu si můžete poslechnout i to, jak se jim daří v soukromí a jejich další plány. ■