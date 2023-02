Šokující zpověď Češky, která se přátelila s princem Harrym. Pravda o jeho vztahu s Meghan

Gabriela Peacock byla hostem v pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Co prozradila Gabriela o možná nejméně oblíbeném členovi britské královské rodiny princi Harrym? V minulosti s ním nejen pracovala, ale patřila také mezi okruh jeho blízkých přátel, a dokonce s ním i s Meghan byla na dovolené na Jamajce.

"Je to hrozná smůla. Harry byl vždycky super mladý kluk, vždy s ním byla hrozná legrace, užíval si života. To, co se děje, je hrozný. Všichni máme problémy, ale praní prádla na veřejnosti je smutný," řekla Super.cz Gabriela.

A také prozradila, že kvůli Meghan přerušil kontakt s většinou nejbližších přátel. "S hodně kamarády to tak je, že se s nimi Harry už nesmí kamarádit. Harry je Brit, měl úžasné zázemí, byl fakt velmi oblíbený. Teď ztratil úplně svoji identitu. Co kdyby se chtěl někdy vrátit?!" komentuje vliv Meghan na Harryho nutriční specialistka, která je v Británii velmi populární.

A jaký je názor Gabriely na Meghan? "Neznám ji tak dobře jako Harryho. Moje zkušenost je ale taková, že Harry měl vždycky rád silné ženy, které mu řeknou, co se životem dělat, jak pokračovat, a ona je jedna z nich. Nejsem si jistá, že by ho napadlo napsat o své rodině knihu. Já ji nečetla a číst ji nechci. Odmítám to. Bojkotuju to z principu," říká rázně.

S princeznou Beatrice a dalšími členy královské rodiny se pochopitelně o knize i dokumentu bavila. "Distancují se od toho a snaží se nesnížit k tomu, aby začali pouštět nějaké věci do médií. Musí to být hrozně frustrující. Spousta věcí z knihy nebude pravda. Je obdivuhodné, jak se nevyjadřují, chodí do práce, nechávají život plout dál," dodala Peacock.

