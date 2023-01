Štefan Margita viděl poprvé muzikál s hity Hany Zagorové (✝75): Slzy na jevišti a slova do nebe

Štefan Margita viděl poprvé muzikál s hity Hany Zagorové Super.cz

Z muzikálu byl nadšený. "Ta energie na jevišti, jak si sólisté pohrávají s textem, ať ho napsala Hanka nebo někdo jiný, jsou dokonale sehraní. Kdyby to Hanka viděla, a doufám, že to seshora viděla, klaněla by se jim celý večer. A to není fráze," chválil představení v Divadle Kalich, kam dorazil i jako kmotr muzikálového cédéčka. Protagonistky muzikálu rozplakal.

Štefan byl v dobré náladě po úspěšném koncertu v O2 aréně, i když tam spadl ze schodů. "Neviděl jsem pátý schod, takže jsem letěl. Nemám ani modřinu. Po koncertu mě začala bolet záda, ale už je to dobré. Držím se," ujistil nás Štefan, kterého čeká řada pracovním povinností v Česku i v zahraničí. ■