Dokonalá Kuchařová jako ve svatebkách: Takhle v bílé róbě a diamantech za 2 miliony zářila na plese

Kuchařová oblékla šaty od dua Poner. "Jsou vytvořeny z luxusního italského bílého žoržetu. Živůtek tvoří vypracovaný korzet, na který navazuje z části výstřihu hedvábný přehoz, který vede pozvolna přes dekolt a vrcholí v hedvábnou vlečku. Sukně obepíná boky a je šita s lehkým řasením a asymetrií na druhé straně," řekl Super.cz návrhář šatů. "Inspirovali jsme se chic classic Dior střihem a čistou řeckou linií a elegancí," dodala Kuchařová, která model doplnila diamantovými šperky se smaragdy v hodnotě 2 miliony korun.

Kuchařová si ples oblíbila i díky spolupráci s její nadací Krása pomoci. "Během eventu mám aktivní roli, jsme už několik let s nadací součástí jako charitativní partner. Jsem moc ráda, že jsem s mou nadací Krása pomoci po dvouleté pauze opět součástí nejkrásnější plesové akce Československa, navíc akce, která má přesah. Moc děkuju organizátorům, partnerům a těm, kteří věnovali hodnotné dary do charitativní dražby, že myslí vedle pomoci dětem i na pomoc seniorů," usmívá se modelka.

"Pokud je totiž v této komplikované době něco zcela jasné, pak je to hodnota schopnosti držet při sobě a spojit se pro správnou věc. Pomáhat a podporovat ostatní je důležitější, než kdy jindy a my za nadaci usilujeme o to, aby každý měl své důstojné místo ve společnosti, aby se cítil bezpečně a prožil plnohodnotný život důstojně, až do samotného konce," dodala Kuchařová. ■