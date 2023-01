Když méně je více: Nicole Scherzinger omráčila nadupaným dekoltem, ale extrémním opálením, líčením i účesem si přidala roky

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

Zpěvačka Nicole Scherzinger (44) ve středu zavítala do mezi celebritami nesmírně populární restaurace Craig’s v Hollywoodu a byla vyšňořená ve stylu 20. let minulého století do posledního detailu, a to od hlavy až k patě. Na jindy půvabné Nicole toho ale bylo možná až příliš a kráska z Pussycat Dolls tak trochu zabila svůj přirozený půvab.