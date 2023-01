Britská královská rodina se rozroste! Princezna Eugenie je opět těhotná: První syn bude od dvou let ekologický aktivista

Eugenie s manželem Jackem Brooksbankem Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Profimedia.cz

Do královské rodiny přibude další člen. Princezna Eugenie (32) je znovu těhotná a skoro dvouletý August tak v létě přivítá bratříčka, nebo sestřičku. Už teď je navíc velmi zodpovědný a přispívá k ochraně životního prostředí.

Radostnou zprávu dnes oznámil Buckinghamský palác a také samotná princezna prostřednictvím sociální sítě. „Jsme nadšení, že do naší rodiny v létě přibude nový přírůstek,“ napsala k fotografii, na které je na venkově se skoro dvouletým Augustem.

Dcera prince Andrewa a vévodkyně Sarah Ferguson je sice princezna, její potomci ale královské tituly nemají, protože se udělují jen potomkům mužských členů královské rodiny. Přesto se August i další dítko stanou potenciálními následníky trůnu.

Princezna oznámila druhé těhotenství na Instagramu.

August, který 9. února oslaví druhé narozeniny, se už musí chovat jako správný šlechtic. Jeho maminka prozradila, že ji mateřství ovlivnilo natolik, že se začala zajímat o důležitost ochrany životního prostředí. „Můj syn bude aktivistou od dvou let, což je za pár dní. Všechno je to pro ně, ne? Každé rozhodnutí, které teď děláme, se musí týkat toho, jak August bude žít svůj život,“ pronesla v rozhovoru pro agenturu Reuters s tím, že kvůli obavám z klimatických změn nemají doma žádné plasty a že takovému přístupu učí i svého syna. Ale že je to občas bitva.

Princezna spolupracuje s mnoha charitativními organizacemi a na sociálních sítích promlouvá o důležitých věcech, jako například právě o znečištění oceánů plasty. ■