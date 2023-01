Tomu se říká luxus! Nádherná neteř princezny Diany se pochlubila fotkami z rozlučky se svobodou

Lady Amelia a Lady Diana Foto: Super.cz/Profimedia.cz/PA Images / Profimedia

Lady Amelia Spencer je dcerou Dianina mladšího bratra Charlese Spencera a má ještě dvojče Elizu. A právě s Elizou a kamarádkami Amelia oslavila svůj nadcházející vstup do manželství s finančníkem Gregem Mallettem. Rozlučka se konala u bazénu luxusního domu a Amelia ukázala nejen výzdobu v podobě spousty balónků a nápisem „bude ze mě nevěsta,“ ale také svůj outfit značky Reformation, který doplnila zlatými střevíci Versace a odpovídající kabelkou.

K fotkám přidala popisek, že slavila rozlučku se svobodou a že to byl jeden z nejkrásnějších dnů jejího života, který prožila se svými kamarádkami. Její snoubenec pak fotografie sdílel na své sociální síti a připsal k nim, že se už nemůže dočkat, až si svou nastávající vezme.

Lady Amelia sdílela fotky z rozlučky se svobodou.

A je jasné, že březnová veselka bude rozhodně stát za to. Už teď se mluví o tom, že šetřit se nebude a na svatebčany čeká událost, na kterou se nezapomíná. Lady Amelia a Greg jsou spolu už jedenáct let, od doby, co spolu studovali na univerzitě v Kapském Městě, a vypadá to, že jsou zatím stále velmi zamilovaní. Svého budoucího zeťe si pochvaluje i Charles Spencer, který v minulosti hovořil o tom, jak je z blížící se svatby nadšený. ■